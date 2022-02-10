Bolu'da traktör, dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da traktör, dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da traktör, dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU'nun Seben ilçesinde, traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü Hasan S. (64) yaralandı, yanındaki Fahri Barın (62) ise hastanede yaşamını yitirdi.

BOLU'nun Seben ilçesinde, traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü Hasan S. (64) yaralandı, yanındaki Fahri Barın (62) ise hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Susuz köyü Çatak Mahallesi yolunda meydana geldi. Hasan S. yönetimindeki 14 DS 807 plakalı traktör, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ağır yaralanan Hasan S. ile traktördeki Fahri Barın, ambulansla Seben Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Barın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Bolu'da traktör, dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Traktör, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title