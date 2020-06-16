Bolu'da trafik uygulamaları 100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde yapılan radarlı hız denetiminde 88 araca ceza uygulandı.

D-100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde yapılan radarlı hız denetiminde 88 araca ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince D-100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde radarlı hız kontrolü yapıldı.

Ekipler tarafından 12, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde yapılan denetimlerde, hız sınırını yüzde 10'dan 30'a kadar aştığı belirlenen 43, yüzde 30'dan 50'ye kadar aştığı tespit edilen 7 sürücü ile yüzde 50'den fazla aştığı belirlenen 2 sürücü olmak üzere toplam 52 sürücü durdurularak ceza yazıldı.

Ayrıca, hız sınırını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aştığı belirlenen 27, yüzde 30'dan 50'ye kadar aştığı belirlenen 7 ve yüzde 50'dan fazla aştığı tespit edilen 2 sürücü olmak üzere toplam 36 sürücünün cezaları ise plakalarına yazıldı.

Kaynak: AA