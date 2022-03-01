Bolu'da trafik tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA, Zafer Göder - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bolu'da trafik tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
BOLU (AA) - Bolu'da trafik tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaşamkent Mahallesi Doktor Akın Çakmakçı Bulvarı'nda seyreden R.K. idaresindeki 14 BB 361 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
AA / Zafer Göder - Güncel