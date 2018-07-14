Bolu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mengen'den Yeniçağa istikametinde gitmekte olan Ali Çetin idaresindeki 06 DT 3530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan trafik tabelasına çarparak takla attı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile Emre, Hüseyin, Gülsün Çetin ve Maviye Erkul yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.