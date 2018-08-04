Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bolu'da, cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Serkan Uzun yönetimindeki 67 ED 751 plakalı otomobil, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı önünde bulunan ışıklı kavşaktan karşı istikamete geçmek için en sağ şeritten sol şeride geçtiği esnada aynı yönde ilerleyen İsa Eker idaresindeki 14 AAF 349 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yan devrilirken, kazada araç sürücüleri ile cipte yolcu olarak bulunan Sevgi ve Zeynep İkra Eker yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.