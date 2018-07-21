Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu üzerinden Ankara istikametinde gitmekte olan Hüseyin Yıldırımer yönetimindeki 34 TR 815 plakalı otomobil, Anadolu otoyoluna giriş yapmak isteyen Mustafa Akyıldız idaresindeki 59 ZY 592 plakalı otomobille Yeniçağa Bağlantı Yolunda çarpıştı.

Kazada, Sabriye ve Esra Akyıldız ile Hüseyin ve Makbule Yıldırımer yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.