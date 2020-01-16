Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı
Göynük ilçesinde meyana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
16.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:50
Göynük ilçesinde meyana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Gerişler köyü yolunda seyreden Nurettin S. idaresindeki 11 AD 113 plakalı otomobil, köy yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Reyhan S. ve Adem A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göynük ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA