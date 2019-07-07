Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Ramazan Yıldız idaresindeki 34 GG 2722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bolu Dağı mevkinde önce yol kenarındaki sis lambasına çarptı daha sonra da takla atarak yol kenarına savruldu.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Necla Yıldız ile Züleyha Kurt yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA