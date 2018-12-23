Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Bolu'da otomobilin yoldan çıkarak dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bolu'da otomobilin yoldan çıkarak dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Murat Y. idaresindeki 14 BY 208 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akkayalar mevkinde yoldan çıkarak dereye devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Barış Y. ve Buğra Y. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA