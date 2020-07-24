Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
Bolu'nun Mengen ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
24.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:24
Bolu'nun Mengen ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Zonguldak yolundan Zonguldak yönüne giden Murat Akman idaresindeki 74 AAG 555 plakalı otomobil, Mengen Çubuk köyü kavşağında yoldan çıkarak refüjü aştıktan sonra karşı şeride geçti.
Kazada otomobil sürücüsüyle yanındaki annesi Fatma Akman yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA