Bolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı'ndan D-100 kara yolu istikametine seyreden Bahtiyar E. idaresindeki 81 BE 288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ömerler köyü mevkisinde takla attı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Hikmet B. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA