Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı
Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden H.S. idaresindeki 14 BP 414 plakalı otomobil ile aynı yönde giden E.A. yönetimindeki 67 EA 963 plakalı Zonguldak İl Özel İdaresine ait kamyon Zonguldak kavşağında çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı.
Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.