Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı
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Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı

Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

05.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:14
Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu üzerinden istikametine seyreden H.S. idaresindeki 14 BP 414 plakalı otomobil ile aynı yönde giden E.A. yönetimindeki 67 EA 963 plakalı Zonguldak İl Özel İdaresine ait kamyon Zonguldak kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı.

Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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