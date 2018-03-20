Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Behlül Ubuz idaresindeki 41 LH 945 plakalı kamyon, Köroğlu mevkisinde önünde seyreden Hasan Akça yönetimindeki 06 HTD 52 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, kamyon içinde sıkışan Behlül Ubuz olay yerinde hayatını kaybetti.
Ubuz'un cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekiplerince çıkartılarak Bolu izzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Ubuz'un Adana'dan Bolu'da bulunan bir fabrikaya izolasyon malzemesi taşıdığı öğrenildi.