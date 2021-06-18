Bolu'da topraksız tarım ürün vermeye başladı
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Bolu'da topraksız tarım ürün vermeye başladı

Bolu'da topraksız tarım ürün vermeye başladı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da faaliyet gösteren topraksız çilek üretim serasını ziyaret etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da faaliyet gösteren topraksız çilek üretim serasını ziyaret etti.

Vali Ümit, Tarım İl Müdürü İzzet Murat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve ilgili kurum amirleriyle Okçular köyü mevkisinde 2 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Serdar Özşahin'in seralarını inceleyerek bilgi aldı.

Topraksız üretimi yapılan çilek ile ilerleyen günlerde coğrafi işaret alması beklenen dağ çileklerinin tadına da bakan Ümit, işletme sahibini çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Vali Ümit, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, işletmecilerin bölgede çok güzel çalışmalar yaptığını belirterek, "Toprak gerçek zenginliktir. 'Toprak ve koyun gerisi oyun' der atalar. Tarım ve hayvancılığı iyi bilmemiz, iyi yapmamı, iyi desteklememiz gerekiyor. 'Tabiatın kalbi' Bolu'muzun, yeşilin kaynağı Bolu'muzun yemyeşil kalması için toprağımıza, suyumuza, meramıza, ormanımıza kısacası doğal olan her şeye sahip çıkalım. Bunu iyi değerlendirelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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