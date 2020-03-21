Bolu'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 74 azaldı
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Türkiye, 21 Mart, Bolu, Güncel

Bolu'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 74 azaldı

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 74 düştü.

21.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:58
Bolu'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 74 azaldı

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 74 düştü.

Bolu Belediyesinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de genelinde koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak başladığı tarihten itibaren toplu ulaşım kullanan kişi sayısında düşüş yaşandı.

İlde toplu ulaşımı kullanan kişi sayısı 9-15 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 43 bin kişi iken 16-21 Mart tarihlerinde 11 bin kişi oldu.

Toplu ulaşımı kullanan yaşlıların sayısında da düşüş yaşandığı görüldü. Bolu'da 9-15 Mart tarihleri arasında 65 yaş üzeri 3 bin 700 kişi toplu ulaşımı kullanırken, 16-21 Mart tarihlerinde ise bin 700 kişi kullandı.

Bolu'da böylece toplu ulaşımı kullanan kişi sayısının yüzde 74 oranında düştüğü görüldü.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde toplu kullanım oranlarında düşüşün devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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