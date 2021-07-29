Bolu'da tomruk yüklü kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı
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Bolu'da tomruk yüklü kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı

Bolu'da tomruk yüklü kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu kesiminde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İstanbul istikametinde seyreden Akif E. idaresindeki 14 DJ 842 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kılıçarslan Mahallesi mevkisinde önce yolun karşısına geçmeye çalışan Nazile K'ye (23) ardından İsa P'nin kullandığı 35 GA 3157 plakalı otomobile çarptı.

Ağır yaralanan Nazile K, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'da tomruk yüklü kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı
Bolu'da tomruk yüklü kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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