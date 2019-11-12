Bolu'da tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı
Bolu'da, tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bolu'da, tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Recep A. idaresindeki 14 AU 426 plakalı tomruk yüklü kamyon, Seben ilçesi Gölcük Tabiat Parkı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada, sürücü ile kamyonda sıkışan Abdullah A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Abdullah A. ile sürücü Recep A, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.