Bolu'da tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı
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Bolu'da tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Bolu'da, tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

12.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:06
Bolu'da tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı

'da, tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Recep A. idaresindeki 14 AU 426 plakalı tomruk yüklü kamyon, ilçesi Tabiat Parkı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü ile kamyonda sıkışan Abdullah A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Abdullah A. ile sürücü Recep A, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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