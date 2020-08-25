Bolu'da tırın çarptığı yaya yaralandı Bolu'da seyir halindeki tır, yol kenarında bekleyen yayaya çarptı.

Bolu'da seyir halindeki tır, yol kenarında bekleyen yayaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu adliye binası karşısında yol kenarında yaya olarak bekleyen Çağdaş Özkaya'ya (33) Ankara istikametine seyreden Muhterem Bayraktar idaresindeki 14 NC 522 plakalı tır çarptı.

Yaralanan Özkaya için ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Özkaya, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA