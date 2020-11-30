Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

30.11.2020 21:16 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:20
Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

BOLU'da, TEM yolunda, minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

BOLU'da, TEM yolunda, minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Irak uyruklu Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle yönetimindeki 06 MB 5862 plakalı minibüs, Hüseyin Canpınar yönetimindeki 06 FF 0850 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR sürücüsü yara almazken hurdaya dönen minibüste Irak uyruklu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni koronavirüs tedbirleri geldi! Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Yeni koronavirüs tedbirleri geldi! Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Sert tedbirlerin haklılığını ortaya koyan tablo! Vaka ve vefat sayısı yine rekor kırdı
Sert tedbirlerin haklılığını ortaya koyan tablo! Vaka ve vefat sayısı yine rekor kırdı
Artan vakalar sonrası 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni kısıtlama geldi
Artan vakalar sonrası 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni kısıtlama geldi

Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

İlgili Haberler

Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
Seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bülent Ersoy Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 21:30:50. #1.15#
title