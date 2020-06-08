Bolu'da tezgah açtırılmayan pazarcılar tepki gösterdi
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Bolu'da tezgah açtırılmayan pazarcılar tepki gösterdi

Bolu'da Pazartesi günleri kurulan açık semt pazarında zabıta ve polis ekiplerince tezgah açmasına izin verilmeyen şehir dışından gelen esnaflar, tepki gösterdi.

Bolu'da tezgah açtırılmayan pazarcılar tepki gösterdi
08.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:03

Bolu'da Pazartesi günleri kurulan açık semt pazarında zabıta ve polis ekiplerince tezgah açmasına izin verilmeyen şehir dışından gelen esnaflar, tepki gösterdi. Pazarcılar, belediye başkanı ile yapılan görüşme sonrası tezgah açabildi.

Olay, sabah saatlerinde Gölyüzü Mahallesine kurulan açık semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Adapazarı'ndan Bolu'ya gelerek kurulacak olan semt pazarında fide satmak için tezgah açmak isteyen esnaflara, gelen şikayetler üzerine zabıta ve bekçiler tarafından izin verilmedi. Kendilerine izin vermeyen bekçi ve zabıta ekipleri ile sözlü bir şekilde tartışan pazarcılar, duruma tepki gösterdi. Çıkan sözlü tartışma sonrası bekçiler, polis ekiplerinden destek istedi.

"Hep böyle sorun yaşıyoruz"

Tezgah açtırılmayan pazarcılardan biri, "Hep böyle sorun yaşıyoruz. Yok yasak, yok şu, yok bu. Bütün köylü bize diyor ki, 'Buranın insanı alıyor, 5 liraya fide veriyor.' Biz 3 liraya getiriyoruz diye bizi şikayet ediyorlar. Böyle bir şey olamaz. Millet bol bol fide ekiyor. Her sene aynı muhabbet" ifadelerini kullanırken, başka bir esnaf ise, "Ne yapalım hırsızlık mı yapalım, yolsuzluk mu yapalım" şeklinde konuşarak isyan etti.

Yaşanan tartışmalar sonucunda esnaflar, Bolu Valisi Ahmet Ümit ile görüştü. Yapılan görüşmeler sonucunda esnafların tezgah açmasına izin verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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