Bolu'da, Tem Otoyolu'nda Tatilcilerin Yoğunluğu Devam Ediyor

Bolu'da, bayram tatilinden memleketlerine dönen vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bolu'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde memleketlerine dönen vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu geçişinde trafik yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatili öncesinde İstanbul'dan çıkan tatilcilerin oluşturduğu uzun araç kuyruklarına geri dönüşte yakalanmamak için evlerine için erken dönen vatandaşlar, TEM Otoyolu'nda yoğun ancak akıcı bir trafik oluşturuyor.

Güzergahta herhangi bir trafik kazası yaşanmadığı sürece ulaşımın rahat sağlandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik ekipleri de olumsuz bir duruma karşı hazırlıklı bulunuyor. Sürücüler, oluşabilecek kazalar nedeniyle trafiğin aksamaması için polis ekipleri ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor.

Sabah erken saatlerde yola çıkan bazı tatilciler hava sıcaklığı nedeniyle otoyol üzerinde bulunan tesislerde mola vererek yollarına devam ediyor. - BOLU