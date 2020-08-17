Bolu'da taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı BOLU'da, İstanbul'dan Siirt'e taziyeye gidenlerin taşındığı minibüsün TEM yolunda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

BOLU'da, İstanbul'dan Siirt'e taziyeye gidenlerin taşındığı minibüsün TEM yolunda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Siirt'e yakınlarının taziyesine gidenlerin içinde bulunduğu, Şemseddin Kumek (41) yönetimindeki 34 LME 964 plakalı minibüsün seyir halindeyken lastiği patladı. Kumek'in kontrolünden çıkan minibüs, devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten sağlandığı TEM yolunun Ankara yönü, aracın kaldırılmasıyla yeniden 3 şerit olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA