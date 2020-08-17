Bolu'da taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı Bolu TEM Otoyolu'nda, İstanbul'dan Siirt'e taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Bolu TEM Otoyolu'nda, İstanbul'dan Siirt'e taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Siirt'e bir yakınlarının taziyesine gidenlerin içinde bulunduğu Şemseddin Kumek (41) idaresindeki 34 LME 964 plakalı minibüsün seyir halindeyken lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ve içinde bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde, kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA