Bolu'da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, önemli geçiş güzergahı olan Bolu'da trafik yoğunluğuna neden oldu.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, akşam saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Sürücülerin yoğun olarak kullandıkları D-100 Karayolu Karadeniz Bağlantı Yolu'nda oluşan maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle zaman zaman 10 kilometreye varan araç kuyrukları oluşuyor. İstanbul'dan akşam saatlerinde yola çıkan sürücüler herhangi bir kaza olmadığı sürece rahat bir yolculuk yaptıklarını söylediler.

Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran ve yol güzergahlarında personel sayısını artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önemli noktalarda sürücülerin rahat ilerlemeleri sağlamak için çalışıyor. - BOLU

Kaynak: İHA