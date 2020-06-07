Bolu'da tartıştığı bacanağını tüfekle ölürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde tartıştığı bacanağını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen Fatih E. tutuklandı.
07.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:18
Bolu'nun Gerede ilçesinde tartıştığı bacanağını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen Fatih E. tutuklandı.
Demirciler Mahallesi Sincan Caddesi'nde dün tartıştığı Süleyman Özdemir'i (49) pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Fatih E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Gerede Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA