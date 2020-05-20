Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Bolu'da, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda Roma, Bizans, Frig ve Lidya dönemlerine ait 173 adet tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
20.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:38

Bolu'da, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda Roma, Bizans, Frig ve Lidya dönemlerine ait 173 adet tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Düzce'den Bolu'ya seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Bolu merkeze bağlı Yolçatı köyü girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada Roma, Bizans, Frig ve Lidya dönemlerine ait 102 adet sikke, heykel, haç, yüzük ve ok ucu gibi tarihi eser niteliği taşıyan 71 adet obje ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, araçta bulunan A.S.D. ve O.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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