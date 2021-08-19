Bolu'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 2 gözaltı

Bolu'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 24 tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

BOLU'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 24 tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu ilinden İstanbul'a seyir halindeki otomobilde tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otomobil sürücüsünü, TEM yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemlerine ait 8 madalyon, 9 yüzük, 4 sikke, 3 hayvan figürlü obje olmak üzere 24 tarihi eser ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi, gözaltına alındı, tarihi eserlere de el koyuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Hande Yener Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Muslera Ozan Tufan Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bolu'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 16:08:31. #1.15#

title