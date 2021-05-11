Bolu'da "tam kapanma" denetimleri devam ediyor

Bolu'da, yeni tip konronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" denetimleri sürüyor.

Bolu'da, yeni tip konronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" denetimleri sürüyor.

Kentin giriş ve çıkışında polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araç sürücüleri ile yolculara yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

Ekipler, araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların görev belgeleri ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarını belirten belgelerini kontrol ediyor.

Bazı sürücülerin oluşturulan kontrol noktalarına girmemek için farklı güzergahları kullandığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, bu konuda çalışma başlattı.

Kentin doğu girişinde oluşturulan kontrol noktasından alternatif yollara girerek kaçan sürücülere yönelik "şok" uygulama yapan ekipler, çok sayıda aracı durdurdu.

Denetimde sokağa çıkma muafiyet belgesi bulunmayan 2 kişiye işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder