Taksiyle çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'da taksi ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.

Aktaş Mahallesi'nde seyreden Oğuzhan K. idaresindeki 14 T 0087 plakalı taksi ile Cemil K. yönetimindeki 14 GJ 537 plakalı cip çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü ile yanındaki İsmet K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan İsmet K. ile Cemil K. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.