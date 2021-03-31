Bolu'da taksilerde Kovid-19 denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında taksilerde denetim gerçekleştirildi.
Bolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında taksilerde denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte artan Kovid-19 vakalarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Belirli noktalarda taksiler üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kontrolü yaptı.
Denetimlerde tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz