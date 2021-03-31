Bolu'da taksilerde Kovid-19 denetimi yapıldı
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Bolu'da taksilerde Kovid-19 denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da taksilerde Kovid-19 denetimi yapıldı

Bolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında taksilerde denetim gerçekleştirildi.

Bolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında taksilerde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte artan Kovid-19 vakalarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belirli noktalarda taksiler üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kontrolü yaptı.

Denetimlerde tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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