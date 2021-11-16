Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Sevim Ç. idaresindeki 14 EG 643 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mudurnu Deresi mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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