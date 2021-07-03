Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu kesiminde yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Naim A. idaresindeki 28 RG 085 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şahnalar köyü mevkisinde yoldan çıktı.

Takla attıktan sonra ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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