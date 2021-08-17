Takla atan cipin sürücüsü yaralandı
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Takla atan cipin sürücüsü yaralandı

Takla atan cipin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bir tırın çarparak devirdiği iddia edilen cipin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bir tırın çarparak devirdiği iddia edilen cipin sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Mustafa K. idaresindeki 14 ABF 068 plakalı cip, Bolu Dağı'nın Elmalık mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan yola çıkan ve plakası alınamayan tırın çarpması sonucu refüjdeki beton bariyerlere çarparak devrilirken tır ise yoluna devam etti.

Kazada araç içinde sıkışarak yaralanan cip sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri ise cipe çarptığı iddia edilen tırın bulunması için çalışma başlattı.

Takla atan cipin sürücüsü yaralandı
Takla atan cipin sürücüsü yaralandı
Takla atan cipin sürücüsü yaralandı
Takla atan cipin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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