Bolu'da, taburcu olan 6 hastanın doktoru tedavi sürecini anlattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bolu'da, taburcu olan 6 hastanın doktoru tedavi sürecini anlattı - Haberler
İzzet Baysal, Bolu, Güncel

Bolu'da, taburcu olan 6 hastanın doktoru tedavi sürecini anlattı

Bolu'da, korona virüs tedavileri tamamlanan 6 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.

21.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:47
Bolu'da, taburcu olan 6 hastanın doktoru tedavi sürecini anlattı

Bolu'da, korona virüs tedavileri tamamlanan 6 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi. Hastaların tedavi sürecinde yanında olan doktorlar ise yaşananları anlattı.

Bolu'da, yaşları 38 ile 92 arasında değişen 6 vatandaş, kuru öksürükle yüksek ateş şikayeti ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne başvurdu. Vatandaşların belirtileri taşıması üzerine yapılan korona virüs testlerinden pozitif sonuç alınması ile beraber tedavilerine başlandı. 14 günlük tedavi sürecinin tamamlanması ile beraber 6 vatandaşa tekrar yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Sağlıklarının düzelmesinin üzerine vatandaşlar, sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.

"Başarı ile bu süreci atlattık"

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Emine Afşin, tedavi sürecini anlatarak, "Hastamız öksürük ve ateş şikayeti ile acile servise başvurduğunda, akciğer filmin yaygın bir tutulum vardı. PSR numunelerinin de pozitif gelmesi üzerine hemen tedavimize başladık. Hastamızın solunum sıkıntısı ağırlaşması ve klinik laboratuvar değerlerinde kötüleşme olması üzerinde tedaviye eklemeler yaptık. Bunlara da yanıtlar alamamamız üzerine hasta entübe edildi. Yoğun bakımda 15 günlük takip süreci oldu. Sonrasın da başarı ile bu süreci atlattık. Hastanın akciğer filmi toparlandı, ateşi düştü ve nefes darlığı ile alakalı şikayeti kalmadı. Başarı ile bir şekilde tedavimizi tamamlamış olduk" dedi.

"İlk bir hafta hasta için çok zorlu geçti"

İlk haftanın hasta için çok zorlu geçtiğini söyleyen İzzet Baysal Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzman Dr. Felat Ataman, "Hasta ilk geldiğinde oksijen değerleri çok düşüktü. Nefes alıp verme de çok zorlanıyordu. Beklemeden entübe edip, solunum cihazına bağladık. Hastayı uyuttuk. İlk bir hafta hasta için çok zorlu geçti. Diğer organlarda da kalp ve böbrekte de yetmezlik başlamıştı. Oksijen değerleri çok düşüktü. Daha sonra yavaş yavaş toparlamaya başladı. Çok güzel hızlı bir şekilde solunum cihazından ayrıldı. Zorlanmadı. Sıkıntı yaşamadık. Ertesi günde servise verdik" diye konuştu.

"Biz elimizden geleni yaptık"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Dr. Pınar Turan, ise ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın rehberimize göre tedavilerimizi verdik ve yanıt aldık. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz elimizden geleni yaptık. Geçmiş olsun diliyorum. Sonuçları da negatif olarak geldi" ifadelerini kullandı.

Taburcu olan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hastaneden ayrıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti Haberler
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Berat Albayrak Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Halil Sezai Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Bolu'da, taburcu olan 6 hastanın doktoru tedavi sürecini anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:04:01. #1.15#
title