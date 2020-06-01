Bolu'da, tabiat ve milli parklara randevuyla girilecek
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Bolu'da, tabiat ve milli parklara randevuyla girilecek

Bolu'nun doğa harikası turizm merkezleri olan tabiat ve milli parklara girişlerin randevulu sistemle yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Bolu'da, tabiat ve milli parklara randevuyla girilecek
01.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:44

Bolu'nun doğa harikası turizm merkezleri olan tabiat ve milli parklara girişlerin randevulu sistemle yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı, normalleşme planı çerçevesinde 2 aylık sürenin ardından yeniden ziyaretçilere açıldı. Türkiye'nin her yerinden yıl boyunca milyonlarca turistin geldiği tabiat ve milli parklarda oluşacak yoğunluk nedeniyle İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar çerçevesinde parklara girişler randevulu sistemle yapılacak.

1 ay içinde uygulamaya konulacak

Kararla ilgili Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, randevulu sistem hazırlıklarının yapıldığı belirtilerek, "İlimizdeki Abant, Gölcük, Yedigöller gibi Milli Parkların yıl boyu aşırı yoğunluğu göz önünde bulundurularak, ziyaretçi yığılmalarının önüne geçmek ve sosyal mesafe kuralına uyum sağlamak amacıyla, ziyaretçi kapasitesinin ilgili kurumlarca tespit edilmesine, yine ilgili kurumlarca yoğunluğu önlemek için Valilik Makamıyla koordineli olarak, Türkiye'nin her bölgesinden görülüp kullanılabilecek teknik içerikli randevulu sistem oluşturulmasına, randevulu sistem hazırlıklarının yapılarak 1 ay içinde uygulamaya konulmasına karar verilmiştir" denildi.

"Kontrol altına alınması gerekiyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bugün itibariyle tabiat ve milli parklarındaki yoğunluğu görerek daha iyi karar verme imkanımız olacak. Buraların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor. Vatandaşlarımız buralara gelmeden önce elektronik sistem üzerinden müracaatlarını yapacaklar ve gidecekleri yerler için izinlerini alacaklar. Gerekli izin alındıktan sonra gittikleri yerlerde izin belgelerini göstererek giriş yapabilecekler. Belirlenen kapasiteye göre ziyaretçi alınacağı ve kapasitenin üzerine çıkılmayacağı için her isteyen istediği yere gelme şansına sahip olmayacak" dedi.

"Bolulu ve dışarıdan gelen ayrımı yapılacak"

Parklara ziyaretlerde Bolulu ve dışarıdan gelen ayrımı yapılacağını kaydeden Vali Ümit, "Tabiat ve milli parkların bir bölümünü Bolulu vatandaşlara ayıracağız. Yerli ve yabancılar için ayrı ayrı kontenjanlar belirlenerek durum planlı bir şekilde kontrol altına alınacak. Çalışmalar başladı. Mümkün olan en kısa süre içerisinde bu işlemler devreye girecek" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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