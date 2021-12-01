Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı - Haberler
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Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla süren yağışla Abant ve Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ile kayak merkezinin bulunduğu Kartalkaya beyaza büründü.

Tabiat ve milli parklarda kar kalınlığı yer yer 8, Kartalkaya'da ise 10 santimetreye ulaştı.

Abant ve Gölcük'ü ziyaret eden tatilciler, kar üzerinde yürüyüş yaptı, güzel manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kartalkaya'daki kayak sezonunun, kar kalınlığının istenen seviyeye gelmesiyle açılması bekleniyor.

Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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