Bolu'da sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Bolu'da sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bolu'da sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Paşaköy Mahallesi'nde oturan Fatma Kahveci, ineğinin sulama kanalına düştüğünü belirterek, Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık bir metre suyun içerisinde bulunan ineğe halat bağladı.

Vinç yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz