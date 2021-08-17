Bolu'da spor güvenliği toplantısı yapıldı
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Bolu'da spor güvenliği toplantısı yapıldı

Bolu'da spor güvenliği toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Bolu'da, 2021-2022 spor sezonunda müsabakalarda uygulanacak kurallar ve güvenlik tedbirleriyle ilgili toplantı yapıldı.

Bolu'da, 2021-2022 spor sezonunda müsabakalarda uygulanacak kurallar ve güvenlik tedbirleriyle ilgili toplantı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, ilgili şube müdürleri, spor kulübü temsilcileri ve taraftar grubu temsilcileri katıldı.

Müsabakalarda dikkat edilmesi gereken kuralların aktarıldığı toplantıda Aksoy, katılımcılara dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aksoy, "Güvenliği sağlamak için hepimizin uyması gereken kurallar var. Futbol, voleybol, hentbol olsun, her türlü müsabakada insanların gösterdikleri tavır, o şehrin medeniyetinin ölçüsüdür." dedi.

Taraftar grubu temsilcilerine de çağrıda bulunan Aksoy, saha içindeki hal ve hareketler ile atılan sloganlara dikkat edilmesini istedi.

Bolu'da spor güvenliği toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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