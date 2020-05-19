Bolu'da sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
BOLU'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Bayramı sosyal mesafeye uyularak kutlandı.
19.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:46
BOLU'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Bayramı sosyal mesafeye uyularak kutlandı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyularak yapıldı. Tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara'nın, Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla sona erdi.
Kaynak: DHA