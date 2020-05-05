Bolu'da, son hastalarını taburcu eden pandemi hastanesi normale dönüyor
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Bolu'da, son hastalarını taburcu eden pandemi hastanesi normale dönüyor

Bolu'da, son hastalarını taburcu eden pandemi hastanesi normale dönüyor
05.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:06

Bolu'da, son hastalarını taburcu eden pandemi hastanesi normale dönüyor Bolu'da, korona virüs ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak hizmet veren İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, son hastaların taburcu edilmesinin ardından normale dönme çalışmaları başladı.

Bolu'da, son hastalarını taburcu eden pandemi hastanesi normale dönüyor

BOLU - Bolu'da, korona virüs ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak hizmet veren İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, son hastaların taburcu edilmesinin ardından normale dönme çalışmaları başladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İzzet Baysal Fizik Tedavi Hastanesi, 4 Nisan'da testi pozitif çıkan hastaların izolasyonu için kullanılmaya başlandı. Korona virüs tespit edilen ve tedavilerine başlandıktan 5 gün sonra bu hastanede izolasyon altına alınan son hastalar da geçtiğimiz gün, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu. Son hastaların taburcu olmasının ardından İzzet Baysal Fizik Tedavi Hastanesi'nde dezenfekte çalışmaları yapılarak, normale dönüş için hazırlıklar başladı.

"14 günlük süreyi, tedaviye ilk başladıkları hastanede tamamlayacaklar"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni hastaların 14 günlük süreyi tedaviye başladıkları hastanede tamamlayacaklarını söyleyerek, "İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanemiz 4 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19 pozitif hastalarımızın izolasyonu amacıyla tahsis edilmiş ve aynı tarihte hasta kabulüne başlamıştı. Bolu'da pandemi hastanelerinde tedavisine başlanan ve 5 günlük süreyi tamamlayan hastalarımızın 14 günlük izolasyon süreci bu hastanemizde tamamlanarak taburcu olmaları sağlandı. Hastanede 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla son hastamız da taburcu oldu. Bundan sonra ise yeni hastalar, 5 günlük tedavi sürelerinin ardından kalan 14 günlük süreyi, tedaviye ilk başladıkları hastanede tamamlayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Hemen hemen her gün pozitif vakalar tespit ediliyor"

Bolu'da, hemen hemen her gün yeni pozitif vakaların da tespit edildiğini belirten Vali Ümit, "Bolu'da hemen hemen her gün pozitif vakalar tespit ediliyor. Bunun için denetimler arttırıldı. Kurallara uymayanlara ceza uygulanıyor ve suç duyurusunda da bulunuluyor. Bununla beraber vatandaşlarımız da sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına mutlaka uymalı. Evden gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı" şeklinde konuştu.

Bolu'da, son hastalarını taburcu eden pandemi hastanesi normale dönüyor

Kaynak: İHA

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