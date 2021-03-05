Bolu'da son 18 yılda 8 bin 340 dekar zirai arazi sulamaya açıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 18 yılda Bolu'da inşa edilen 2 sulama tesisiyle 8 bin 340 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bolu'ya yapılan yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi.

Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile Türkiye'yi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ'nin, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığını kaydeden Yıldız, tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörünün, diğer sektörler için de itici güç olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini aktaran Yıldız, sulama projelerinin devreye girmesiyle sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışlarının meydana geldiğini vurguladı.

Yıldız, özellikle modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önem arz ettiğini belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son 18 yılda Bolu ilinde inşa edilen 2 sulama tesisi ile 8 bin 340 dekar zirai arazisi sulamaya açıldı. Bolu topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 5 milyon 499 bin lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Bolu ilimiz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması inşaatı devam ediyor. İnşaatın tamamlanması ile toplam 32 bin 800 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 32 milyon lira katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesisinin hizmete girmesiyle birlikte Bolu zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır."

Ülke tarımının önemli illerinden biri olan Bolu'da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 55 adet tesis ile 903 milyon 587 bin 705 lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Yıldız, "Bolu'da son 18 yılda 3 baraj ve 1 gölet inşa ettik. İnşaatı devam eden 3 baraj ile 15 bin 100 dekar arazi daha sulamaya açılacaktır. Diğer taraftan Bolulu vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Bolu'nun su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz." diye belirtti.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Bolu'da taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 39 adet taşkın koruma tesisi ile 41 yerleşim yeri ve 1350 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını da belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder