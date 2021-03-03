Son 10 yılda ormanlık alanda 10 bin hektar artış gerçekleşti
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Son 10 yılda ormanlık alanda 10 bin hektar artış gerçekleşti

03.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:24

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, son 10 yılda planladıkları çalışmalarla ormanlık alanların 10 bin hektar civarında arttığını gördüklerini belirtti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, son 10 yılda planladıkları çalışmalarla ormanlık alanların 10 bin hektar civarında arttığını gördüklerini belirtti.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce Aladağ Yaylası Başalan İşletme Şefliği Bölgesi'nde kar yağışı altında "2021 yılı Ormanların Bakımı ve Üretim Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikatta orman personeline, orman mühendisleri tarafından "iş güvenliği, ağaç kesme teknikleri, kesilen ağaçların değerlendirilmesi, sürütme ve yükleme işlemleri, kesilen ağaçlarda budama ve kabuk temizleme ve depoda envanterlerin değerlendirilmesi" konularında uygulamalı eğitim verildi.

Tatbikata katılan Bolu Orman Bölge Müdürü Bıyıklı, AA muhabirine, ormancılığın bir bilim dalı olduğunu, yeni personellerimizin asgari düzeyde bilgilenmesi için, ağacın ve fidanın, gençleştirmenin ne demek olduğunu anlaması açısında eğitimler ve tatbikatlar yaptıklarını söyledi.

Ormanların her 10 yılda bir ölçüme tabi tutulduğunu anlatan Bıyıklı, "Biz buna planlama diyoruz. Bu planlar 10 yılda bir yenileniyor. Önceki planlarınızın uygulama süresi bitmişti. 2019-2020 yılında yeni planlarımız yapıldı. Önceki planlara göre ormanlık alanımızın 10 bin hektar civarında arttığını gördük." diye konuştu.

Bıyıklı, ormanlık alanın artmasının iki ana nedeninin olduğunu vurgulayarak, "Teşkilatımızın yapmış olduğu çalışmalarla orman olmayan alanların ormanlaştığını, ikincisi ise vatandaşların aşırı duyarlı olup ormanları koruduğunun göstergesi." dedi.

Son 10 yılda ormanlık alanda 10 bin hektar artış gerçekleşti
Son 10 yılda ormanlık alanda 10 bin hektar artış gerçekleşti
Son 10 yılda ormanlık alanda 10 bin hektar artış gerçekleşti
Son 10 yılda ormanlık alanda 10 bin hektar artış gerçekleşti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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