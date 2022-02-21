Bolu'da sokak köpeğini vuran kişi gözaltına alındı - Haberler
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Bolu'da sokak köpeğini vuran kişi gözaltına alındı

AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da sokak köpeğini vuran kişi gözaltına alındı

Bolu'da kümes hayvanlarına saldırdığını iddia ettiği köpeği av tüfeği ile vuran kişi gözaltına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'da kümes hayvanlarına saldırdığını iddia ettiği köpeği av tüfeği ile vuran kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta yaşayan A.A. (55) sokak köpeğinin kümes hayvanlarına saldırdığını gördü.

Kümesinde birer tavuk ve hindinin eksik olduğunu gören A.A. evinde bulunan av tüfeğini alarak köpeğe ateş etti.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi.

Yaralanan köpek tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

A.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bolu'da sokak köpeğini vuran kişi gözaltına alındı

Bolu'da sokak köpeğini vuran kişi gözaltına alındı

AA / Zafer Göder - Güncel

Av Tüfeği, Polis, Bolu, Güncel, Haberler

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