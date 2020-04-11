Bolu'da sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı Bolu'da sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldıBOLU'da, giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı İzzet Baysal Caddesi sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen boş kaldı.

Bolu'da sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı BOLU'da, giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı İzzet Baysal Caddesi sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen boş kaldı. Bolu'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla giriş ve çıkışların kısıtlandığı kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi boş kaldı. Bariyerlerle kapatılan caddenin giriş ve çıkışlarında bekçiler görevlendirildi. Bekçiler, caddeye girmek isteyen vatandaşlara işi olması halinde izin verdi. Alışveriş yapma, fatura yatırma ve işe gitme gibi durumlarda caddeye girişe izin verildi. 30 büyükşehir ile Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma yasağı Bolu'da uygulanmamasına rağmen vatandaşlar 'Evde Kal' çağrısına uydu. Kentin cadde ve sokaklarında az sayıda vatandaşa rastlanırken, yollarda da az araç görüldü. Kaynak: DHA