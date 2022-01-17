Bolu'da, soğuk havalar yolları buz pistine çevirdi - Haberler
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Bolu'da, soğuk havalar yolları buz pistine çevirdi

Bolu'da, soğuk havalar yolları buz pistine çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan dondurucu soğuklar yolları buz pistine çevirdi.

BOLU (İHA) - Bolu'da, 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan dondurucu soğuklar yolları buz pistine çevirdi. En düşük sıcaklığın eksi 24 ölçüldüğü kentte su borularında buz sarkıtları oluştu.

Bolu'da, geçtiğimiz hafta sonu boyunca etkili olan ve kent merkezini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Kar yağışının sona ermesiyle birlikte il genelinde dondurucu soğuklar yaşandı. En düşük hava sıcaklığının eksi 24 olarak ölçüldüğü kentte, yollar buz pistine döndü. Vatandaşlar buzla kaplanan caddelerde yürümekte güçlük çekerken, su borularında buz sarkıtları oluştu. Cadde üzerinde iş yeri bulunan esnaflar müşterilerinin düşmemesi için kendi imkanlarıyla buzları kırarak yol kenarına attı.

Dondurucu soğukların yaşandığını belirten Kadir Gündoğdu, "Dün gece kar yağışı bittikten sonra aşırı soğuktan dolayı buzlanmalar ve sarkıtlar oluştu. Şuanda çok koşullarda yaşıyoruz. Hava sıcaklığı eksi 24'lere kadar düştü" dedi. - BOLU

Bolu'da, soğuk havalar yolları buz pistine çevirdi

Bolu'da, soğuk havalar yolları buz pistine çevirdi

Bolu'da, soğuk havalar yolları buz pistine çevirdi

Bolu'da, soğuk havalar yolları buz pistine çevirdi

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bolu, kar, su, 3. Sayfa, Haber

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