Bolu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Bolu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mengen ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

MENGEN, BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Türkbeyli Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşayan Nezahat ve Hanife Aydın, evlerindeki sobayı yaktıktan sonra halsizlik ve mide bulantısı yaşadı.

Evin içinde duman olduğunu da fark eden Nezahat ve Hanife Aydın sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın ailesi ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Hastanede oksijen tedavisi uygulanan 2 kadın tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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Kılıçdaroğlu: "(Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıklamaları) Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor.

AA / İsmail Kabasakal - Son Dakika Haberleri

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