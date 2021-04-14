Bolu'da sobadan sızan gazından etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
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Bolu'da sobadan sızan gazından etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel
Bolu'da sobadan sızan gazından etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen yaşlı kadın, tedavi altına alındı.

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen yaşlı kadın, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamzabey köyü Sağırlar Mahallesi'nde ikamet eden Zeliha Başarır (93), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Başarır'ın yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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