Bolu'da snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan tatilciyi JAK timi kurtardı - Haberler
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Bolu'da snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan tatilciyi JAK timi kurtardı

Bolu'da snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan tatilciyi JAK timi kurtardı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, snowboard yaptığı sırada pistten çıkarak kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

BOLU (AA) - Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, snowboard yaptığı sırada pistten çıkarak kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

Tatil için geldiği Kartalkaya'da snowboard yaparken pistten çıkan Şakir Ç, geri dönüş yolunu bulamayınca çam ağacındaki "acil çağrı" butonuna basarak jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Çağrının Ramazanbeyderesi mevkisinden yapıldığını tespit eden JAK timi, hızla bölgeye giderek drone yardımıyla arama kurtarma çalışması başlattı.

Havadan yeri tespit edilen tatilci, ekiplerce alınarak jandarma aracıyla oteline bırakıldı.

Şakir Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan tatilciyi JAK timi kurtardı

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Kartalkaya, Bolu, Güncel, Haber

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