Bolu'da snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan tatilciyi JAK timi kurtardı
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, snowboard yaptığı sırada pistten çıkarak kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
BOLU (AA) - Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, snowboard yaptığı sırada pistten çıkarak kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
Tatil için geldiği Kartalkaya'da snowboard yaparken pistten çıkan Şakir Ç, geri dönüş yolunu bulamayınca çam ağacındaki "acil çağrı" butonuna basarak jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Çağrının Ramazanbeyderesi mevkisinden yapıldığını tespit eden JAK timi, hızla bölgeye giderek drone yardımıyla arama kurtarma çalışması başlattı.
Havadan yeri tespit edilen tatilci, ekiplerce alınarak jandarma aracıyla oteline bırakıldı.
Şakir Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.