Bolu'da sitenin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Bolu'da sitenin deposunda çıkan yangın söndürüldü

20.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:42
Bolu'da sitenin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da bir sitenin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da bir sitenin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karaçayır Mahallesi Yunus Emre Sitesinin ortak kullanım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın, depoda hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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