Bolu'da sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye düştü
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu kent merkezindeki sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
BOLU (AA) - Bolu kent merkezindeki sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezindeki Dağkent, Yaşamkent, Yumrukaya, Sümer, Sağlık, Köroğlu, Karaçayır, Kültür, Aşağı ve Yukarısoku mahallelerinde oturanlar, güne yoğun sisle uyandı.
İşlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, görüş mesafesinin 35 metreye düşmesi nedeniyle trafikte yavaş seyretti.
Sis, D-100 kara yolunun kent merkezinden geçen bölümünde de etkili oluyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.